Яценюка допросят в суде по делу о госизмене Януковича

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Сторона обвинения планирует допросить на судебном заседании в качестве свидетеля бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Руслан Кравченко, отвечая на вопрос, планируется ли допрос в суде Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

"Яценюк да. Яценюк был допрошен в качестве свидетеля во время осуществления досудебного расследования. Кличко и Тягнибок не допрашивались как свидетели, потому что они не владеют информацией, которая является полезной для досудебного расследования в отношении данного преступления. В суд будет вызывать только Яценюк", — сказал Кравченко.

При этом он отметил, что всего сторона обвинения планирует допросить 150 свидетелей по делу.

Оболонский районный суд Киева в четверг намерен продолжить предварительное заседание по делу Януковича, обвиняемого в госизмене.

4 мая суд начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. На предварительном заседании в четверг суд должен решить, можно ли назначить дело к рассмотрению по существу, или же его следует вернуть прокуратуре на доработку или закрыть вообще. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции.