Show must go on. Чем закончится Крестовый поход против Януковича

Павел Рудяков, эксперт

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко примет участие в отдельных заседаниях Оболонского суда по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. В обязанности шефа ГПУ участие в судебных заседаниях не входит, однако, в некоторых случаях это представляется целесообразным. Луценко будет присутствовать и участвовать тогда, когда дойдет очередь до дачи показаний важными свидетелями, в том числе – сам обвиняемый. Это сообщение осталось почти незамеченным, и внимания публики практически не привлекло. Напрасно. Его следует расценивать как чрезвычайно знаковое и принципиально важное.

Споры на предмет того, возможно ли заочное правосудие и есть ли основания надеяться на его объективность в наших условиях, разгоревшиеся с новой силой в связи с началом процесса "Украина против Януковича", со спокойной совестью можно прекращать. Участие в заседаниях суда Луценко, анонсированное ГПУ, – вернейший признак того, что процесс будет не правовым, а политическим. По крайней мере, должен стать таким по замыслу ГПУ. Для генпрокурора верховенство права, законность – пустой звук, не более чем одна из политических технологий, которую можно использовать для достижения каких-то своих групповых или личных целей. Садиться за штудирование действующего законодательства, готовясь к процессуальной "битве" против Януковича, Луценко точно не станет. Свою миссию он, как не трудно предположить, представляет по-иному. Для него важно, навязав ответчику дискуссию на отвлеченные темы, вроде, "европейского выбора", "золотого унитаза", "руки Москвы" и пр., выставить того в роли пугала. А заодно убедить судей в том, что они обязаны вынести Януковичу приговор в виде требуемого Генпрокуратурой пожизненного заключения, не обращая особого внимания на букву закона. Просто потому, что он – Янукович.

Одним из формальных показателей того, что дело обстоит именно так, а не иначе, может служить то обстоятельство, что суд в очередной раз счел возможным уклониться от того, чтобы направить Януковичу официальное уведомление о судебном заседании по его делу, которое бы соответствовало не "гибридным" украинским, а принятым в международном праве нормам. Обращает на себя внимание, что подобная практика имеет место быть уже во второй раз, что дает основания вести речь о тенденции, отражающей позицию и намерения власти.

Предложенный судьей вариант обеспечения участия ответчика в процессе по скайпу не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Случайно ли это? Конечно же, нет, не случайно. Таким образом готовится почва для манипуляций со стороны суда. Если бы суд, действительно, намеревался обеспечить участие Януковича в процессе, речь должна была бы идти о видеоконференции. Ее же, как известно, имеет право организовать и устроить только суд, тот, что будет устраивать процесс со стороны России, и никто больше. Если использовать скайп, кто даст гарантии, что связь будет защищена и безопасна?

Показательным представляется упорное нежелание суда вручать уведомление о подозрении и повестку для явки в суд Януковичу. В этом вопросе так много неясности и откровенных манипуляций, что остается только ломать голову над тем, какова же цель, ради которой можно идти на такого рода очевидные и откровенные нарушения законодательства. Янукович ни от кого не только не скрывается, а наоборот, выражает готовность идти навстречу, способствуя надлежащей организации судебного процесса, в объективности которого он заинтересован, как никто другой. Для Луценко и его компании выгодно, чтобы суд над Януковичем не открыл никаких новых фактов о событиях февраля 2014-го. Для самого же бывшего президента обеспечение максимальной объективности процесса это – едва ли не единственный путь к реабилитации. Для этого в суде должны были бы выступить и поспорить друг с другом, с одной стороны, Янукович, с другой, – такие люди, как Александр Турчинов. Арсен Аваков, Арсений Яценюк и другие. Если бы такого развития событий удалось добиться, возможно, и вопрос о том, кто же на самом деле сдавал Крым, отвлекая внимание своих и чужих говорильней на заседании СНБО Украины предстал бы в новом свете.

Причин для того, чтобы Луценко, не обязанный, если верить пресс-службе ГПУ, участвовать в судебных слушаниях, принял участие именно в "отдельном" заседании Оболонского суда по делу Януковича, может быть несколько. Во-первых, это, безусловно, мотивы личного характера. За свою долгую политическую жизнь Юрий Витальевич повидал много, очень много. Ему довелось в той или иной мере, явно ли, или тайно близко сотрудничать практически со всеми звездами первой величины отечественного политического класса, начиная с Александра Мороза, продолжая Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко и заканчивая… Виктором Януковичем. Или теперь уже – Арсением Яценюком? Или все-таки Петром Порошенко? Связи нынешнего генпрокурора с "донецкими" остаются в значительной степени неизвестными широкой публике. Однако, даже по тем скудным сведениями, которые все-таки просочились в публичную плоскость, есть основания полагать, что "януковичи" Луценко, хоть и сажали, но сильно не прижимали. Второй мотив "необязательного" участия – это возможность привлечь к себе внимание. Блеснуть на авансцене, получив моральное, а, может быть, и не только моральное, удовлетворение. Бюджет на информационное обеспечение и сопровождение процесса по делу Януковича выделен жирный, так что, думаю, Юрий Витальевич, известный своей склонностью к небанальным источникам заработка, вполне может претендовать на солидный гонорар.

Читайте также: Янукович легко может выиграть свое дело в ЕСПЧ — политолог

Ну, и, само собой разумеется, еще один, очень важный, мотив – возможность принять участие в шумном скандале. Скандальная атмосфера на процессе по делу Януковича обеспечена, для Луценко же она – едва ли не идеальная политическая и жизненная среда. Из Социалистической партии, в которой он состоял – ни много, ни мало – пятнадцать лет, с 1991-го до 2006 г., он уходил с громким публичным скандалом. В "Нашей Украине", в которой оказался после этого, тоже не задержался, приступая же к реализации собственного проекта – "Народной самообороны", о которой сегодня мало кто вспомнит, – тоже не удержался от "терок" с бывшими соратниками и обид на некоторых из них. Примерно представляя, каким образом устроена наша политическая жизнь, и откуда растут ноги у новых политических партий и движений, легко догадаться, что за "Самооборону" Луценко решил браться не просто так, с бухты-барахты, а получив на это дело финансовый, организационный, информационный ресурс. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, обусловленными его освоением.

Вполне возможно, что осудить Януковича на пожизненное заключение, а затем при случае и засадить его за решетку, Луценко хочется еще и из чувства мести. Все-таки Виктор Федорович Юрия Витальевича в тюрьму таки засадил, да еще и циррозом печени там заразил. Впрочем, последний от этой смертельной для других людей болезни, выйдя на волю, моментально излечился. Луценко вместе с Мариной Порошенко в 2013 году крестили младшую дочь министра Стеця Еву. Сам Стець рассказывал, что он полтора года откладывал крестины дочери, дожидаясь выхода будущего кума из тюрьмы. "Позвонил я В.Ф., говорю: "В.Ф., понимаешь, ребенку уже полтора года, а он не крещен, – вспоминал впоследствии Стець. – Надо бы выпустить Юру, чтобы он окрестил Еву". Он говорит: "А, ну, понял, хорошо". Вот, выпустил".

Долг, как известно, в приличных кампаниях платежом красен. Но это – в приличных. В украинской политике платить по счетам считается полнейшим моветоном. Платеж Луценко по счетам Януковича в ходе суда над последним обещает даже на этом, далеком от приличия фоне, оказаться образцово показательным.

…Принять участие и принять на грудь – действия совершенно разные. В случае с Луценко без уточнения того, что или куда он примет, разобраться в ситуации сложно, если вообще возможно. Генпрокурор с молодых лет склонен к чрезмерному употреблению спиртных напитков. За долгую политическую карьеру зеленый змий нередко служил ему плохую службу, но отказываться от любимой, хоть и вредной, привычки Луценко не спешит. "Никто никогда не видел меня пьяным!", – гордо заявлял он не так давно. Звучало забавно. Особенно при воспоминании о пьяном дебоше, учиненном Юрием Витальевичем (в тот момент – министром внутренних дел Украины) в 2009 году в аэропорту Франкфурта, когда в дело пришлось вмешивать местной полиции. Как раз, кстати, 12 мая.