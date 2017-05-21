СМИ: Рада готова в ближайшие дни ввести визовый режим с Россией

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На будущей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

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Как стало известно, фракции еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы понять, насколько реально провести результативное голосование за введение виз с РФ. В случае, если бы голосов хватало, на следующей неделе вопрос должен был бы быть вынесен на голосование в сессионный зал.

По данным источников, результаты сверки пока неизвестны.

При этом, источники издания утверждают, что вероятность голосования на будущей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

Как сообщалось ранее, фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.