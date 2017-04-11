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    Политика

    В Раде потребовали ввести визовый режим с РФ после отмены виз с ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (343)

    (обновлено: )78038
    С введением безвизового режима с ЕС "остро возникает вопрос введения визового режима с РФ", заявил во вторник лидер фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Максим Бурбак.
    Максим Бурбак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде требует вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев, заявил во вторник лидер фракции Максим Бурбак.

    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Мы потеряем людей". Охрименко о реакции на визовый режим с РФ

    Европарламент на пленарной сессии 6 апреля в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

    "С введением безвизового режима с ЕС остро возникает вопрос введения визового режима с РФ. "Народный фронт" последовательно требует этого важного решения", — сказал Бурбак на заседании парламента.

    Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

    Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации Кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

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