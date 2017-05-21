Население Украины исчезает, испаряется, уходит

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Александр Карпец, для РИА Новости Украина

Ежегодно население Украины убывает примерно на 200 тысяч человек. Если дело так пойдет и дальше, то скоро население нашей страны придется заносить в Красную книгу. Причиной является сокращение рождаемости и рост смертности как по социально-экономическим причинам, так из-за отвратительного состояния здравоохранения, которое разваливается буквально на глазах под разговоры власти о "реформах".

Складывается все более крепнущее подозрение, что преследуется цель если не полностью уничтожить население Украины, то существенно снизить его численность, чтобы освободить "жизненное пространство" и сократить социальные расходы.

Стареем, болеем, вымираем…

По данным Министерства юстиции, в 2016 году в Украине умерло на 184,3 тысячи граждан больше, чем родилось. Кроме того, в Украине неуклонно сокращается рождаемость. И такая тенденция имеет место в течение последних десятилетий, что грозит физическим вымиранием населения Украины.

Например, по сравнению с предыдущим годом, детей родилось на 14,9 тысяч меньше малышей. В 2016 году родились 399,3 тысяч детей, тогда как в 2015 году родилось 414,2 тысяч детей.

Правда, в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, несколько снизилась смертность — на 11,6 тысяч. Если в 2016 году умерли 583,6 тысяч человек, то в 2015 году умерли 595,3 тысяч человек.

В целом же, в течение нескольких десятков лет в Украине сохраняется крайне негативная тенденция к сокращению населения. По данным Госслужбы статистики, только в далеком 1990 году количество новорожденных превышало количество умерших на 27,6 тысяч человек. Затем смертность опять опередила рождаемость. Наибольшие темпы сокращения численности населения имели место в 1995-2005 годах, а пик наблюдался в 2000 году, когда смертность превысила рождаемость на 373 тысячи человек. Затем убыль населения пошла на спад и в последние годы она колеблется на уровне 150-180 тысяч человек в год.

Таким образом, более четверти века население Украины сокращается, в последние годы – почти на 200 тысяч в год. Словом, налицо депопуляция, проще говоря, ползучее исчезновение население Украины.

Прежде всего, это происходит из-за низкой рождаемости. Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова в своих комментариях в СМИ поясняет это так: "Для того чтобы поколение детей заменило поколение родителей, с учетом детской смертности, 100 женщин должны рожать 213—215 детей, а большинство семей — иметь по три ребенка. А в 2001-м было 108 детей на 100 женщин — пик самой низкой рождаемости. При благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на некоторый рост, скажем, до 170—180 детей на 100 женщин через 10—15 лет. Но не более".

Таким образом, ожидать роста населения за счет увеличения рождаемости в обозримом будущем не следует. Максимум на что можно рассчитывать – это некоторый рост рождаемости и, соответственно, сокращение темпов убыли населения.

Причины кроются в неуклонно обостряющихся социально-экономических проблемах, но не только в них. Очевидно, что война, экономический кризис, галопирующая инфляция, обесценивание доходов, безработица, общая нестабильность и безнадега в стране закономерно ведут к падению рождаемости.

Не меньшей проблемой являются социально-психологические установки в обществе. Ведь в так называемых развитых и весьма зажиточных, по крайне мере, по сравнению с Украиной, странах, прежде всего, в Европе, наблюдается точно такое же падение рождаемости и старение населения. Место тех, кто не родился, активно занимают мигранты, преимущественно, из стран Азии и Африки, что вызывает известные межнациональные, этноконфессиональные, социально-экономические и, в конечном итоге, политические конфликты. В этом смысле, бедность Украины является, как это ни парадоксально, ее спасением, поскольку у нас нет такого притока мигрантов, которые если и прибывают в Украину, то преимущественно для того, чтобы переправиться далее на «развитой Запад».

Что же касается снижения рождаемости из-за социально-психологических условий в обществе, то демограф Элла Либанова так характеризует эту проблему: "Молодые семьи имеют высокий уровень образования, доступ к современной контрацепции, нацелены на высокие стандарты развития детей и сами сформировавшиеся в одно-двухдетных семьях. Такие пары не будут массово рожать".

Говоря о путях увеличения рождаемости, Либанова предлагает: "Возможны непрямые денежные пособия, например погашение государством кредита, взятого семьей на жилья. Или развитие системы детских садиков для детей до 3-х лет. Развитие форм занятости, ориентированных на родителей маленьких детей, причем не только на матерей, но и на отцов".

При всем уважении к известному демографу, подобные меры представляются весьма сомнительными с точки зрения достижения ими поставленной цели, то есть увеличения рождаемости в Украине. Попытки стимулировать рождаемость весьма существенными денежными выплатами уже имела место в Украине в 2000-х годах, но ни к чему хорошему не привели. Все эти льготные кредиты на жилье в реальных условиях современной Украины либо не работают, либо оканчиваются злоупотреблениями и коррупционными скандалами.

В целом же, какими бы ни были выплаты на новорожденных детей в обесценивающихся, к тому же, гривнах и какие схемы кредитования семейного жилья ни выдумывали бы чиновники, прежде всего, чтобы набить свои карманы – все это ерунда на фоне неуклонно ухудшающегося социально-экономического положения, непрекращающейся войны, ограбления страны властью и олигархами, общей безнадежности и бесперспективности бытия в Украине.

Реформы ведут к уничтожению?

Очевидно, что, кроме падения рождаемости, вторым важнейшим фактором сокращения населения является возрастающая смертность. Причем речь идет о смертности не только среди престарелых, но также среди относительно молодых, 50-летних, а часто 40-а и даже 30-летних, которым, как говорится, еще жить и жить.

В последнее время эта проблема обрела новое звучание в связи с так называемыми реформами здравоохранения, а также полным и окончательным развалом этой сферы в настоящий момент.

Именно смертность, прежде всего, смертность среди относительно молодого и трудоспособного населения является наиболее вопиющих явлением, ответственность за которое несет правящая властно-олигархическая верхушка и сложившаяся в стране система общественных отношений в целом.

В СМИ уже звучат апокалиптические пророчества о том, что вскоре в Украине останется 32 или даже 24 млн граждан. И хотя подобные прогнозы пока представляются слишком преувеличенными, общая тенденция становится все более мрачной и угрожающей для существования украинской нации как таковой.

Ряд политиков использует сложившуюся ситуацию в целях пиара. Например, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, впрочем, достаточно обоснованно, о том, что в стране имеет место геноцид украинского народа, а олигархи проводят "зачистку Украины от украинцев".

Впрочем, примерно в том же ключе высказывается и народная артистка Украины Нина Матвиенко, весьма далекая от политики и пиара. Она призвала украинских граждан "одуматься", поскольку олигархи проводят настоящий геноцид украинского народа.

Но, пожалуй, более всего шокируют изливаемые в интернет откровения врачей: "Нам нечем лечить людей и власть делает все для того чтобы нам не было чем и за что лечить людей. Это геноцид нации а не реформы".

Эти свидетельства стоят того, что часть их процитировать с сохранением стилистики.

"Ситуация в больницах на грани катастрофы. Сами врачи говорят, что ничего общего с реформами геноцид не имеет", — говорит оперирующий врач-гинеколог из Луцкой городской больницы №2 в комментарии для одного из интернет-изданий

По ее словам, на больного выделяют по 25 гривен в месяц, а все необходимые лекарства должны закупать сами пациенты даже во время операции, поскольку лекарств в больнице фактически нет.

"А что вы хотели? О какой качественной медицине за 25 гривен в месяц на пациента вы хотели слышать? У кого нет денег, болеют дальше, у кого деньги есть, ситуация более менее. Нам приходится во время операции посылать родственников за препаратами и лекарствами. Иногда даже приходится ждать, пока эти лекарства родственники купят, ибо препаратов от государства нет вообще! Люди жалуются, что мы такие, что мы сякие. А мы-то здесь причем? Лечить нечем, геноцид же в стране под названием реформы. Они же ничего не реформируют! Все, абсолютно все делается для того, чтобы пациента было нечем лечить!" — говорит врач Людмила Козус.

Одна из пациенток, которую оперировали в луцкой городской больнице № 2, поведала, что даже пеленки и бинты нужно покупать, а пока не купили, либо берешь у соседки по койке либо ждешь.

"Самая простая операция по женской линии потянула на 35.000 гривен. Абсолютно все платное! Нет ничего бесплатного! Даже если помыться хочешь в нормальных условиях и, извините меня, покакать, платишь медсестре, чтобы она повела тебя в уборочную для медперсонала. Деньги я к счастью имела, но возле меня тужились от боли женщины, у которых этих денег не было! Им приходилось, как в средневековье тужиться, от болей пока все естественно не заживет, либо пока кто-то не пожалеет и не поможет.



Одна женщина из села вырубилась от боли, так ей всем отделением собирали деньги на лекарства. Об условиях никто ничего вообще уже не говорит, лишь бы деньги найти на лекарства. Многие оформляют кредиты и откровенно плачут, как дальше жить, как кредит выплачивать? Если каждый месяц нужно вываливать почти всю зарплату на коммуналку и на детей. Сидят и плачут, а через полгода обратно на операционный стол, ибо экономят, как могут, покупая лишь самое необходимое", — говорит одна из пациенток.

Очевидно, что в таких условиях скачок смертности неизбежен, и это является важнейшей причиной сокращения населения страны под болтовню о реформах.

В рамках так называемой медицинской реформы закрываются больницы и другие медицинские учреждения по всей стране.

Например, недавно протестовали в Харькове, перекрыв трассу национального значения. Ранее протестовали в Винницкой области, где десятки тысяч людей обещали снести власть, в случае если больницы закроют.

В свою очередь, врачи утверждают: все делается для того, чтобы лечить людей было невозможно, чтобы люди бунтовали против врачей, чтобы стравливать пациентов против врачей, а врачей против пациентов. Причем каждый, кто имел дело с больницами в последнее время, может безоговорочно подтвердить эти шокирующие факты, которые напоминают настоящий геноцид украинцев в ХХІ веке.

Все это очень напоминает зачистку территории Украины от «лишнего» населения. Самое любопытное, что в этом объективно заинтересованы практически все – и западные «друзья», и восточные "братья", и, что главное, отечественная властно-олигархическая верхушка.