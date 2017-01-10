Законопроект по санкциям против РФ предусматривает визовые ограничения

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Законопроект по санкциям против РФ в связи с обвинениями в кибератаках, который готовит группа сенаторов США, предусматривает визовые ограничения и заморозку активов, передает агентство Рейтер со ссылкой на предварительный вариант документа.

Согласно документу, визовые ограничения и заморозка активов будет введена в отношении лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов" и лиц, которые содействовали таким действиям.

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Законопроектом также предусматривается введение так называемых вторичных санкций в отношении лиц и организаций, сотрудничавших с оборонным и разведывательным сектором РФ. По данным агентства, эти ограничительные меры могут оказать влияние на работу международных компаний, работающих с Россией.

Ранее агентство сообщило, что сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов. По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

В минувший четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году. На слушаниях присутствовали директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

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Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.В команде избранного президента США Дональда Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.