Министр энергетики Турции заявил о масштабных кибератаках из США

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его министерство подверглось кибератакам из США, сообщает портал Turkish Minute.

Как напоминает портал, в последнее время из-за отключений электричества участились жалобы жителей Стамбула и окружающих городов. На прошлой неделе Албайрака, зять президента Тайипа Эрдогана, написал в своем Twitter, что сделал "серьезные предупреждения насчет сложившейся ситуации", но этот твит был высмеян пользователями социальных сетей.

"Вчера мы были свидетелями массивной кибератаки из США. Такие атаки на разные департаменты министерства энергетики происходили систематически, однако мы отразили их все", — заявил Албайрак в эфире местного ТВ.

Смотрите также: Похороны убитого посла РФ в Турции Андрея Карлова

Напомним, ранее несколькими днями ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик. Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран.