Известного модельера задержали на Северном Кипре за оскорбление Турции

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Известный турецкий модельер Барбарос Шансал задержан властями Северного Кипра за оскорбление Турции и турецкого народа, сообщает издание Cyprus Mail.

По данным газеты, незадолго до наступления Нового года по времени Северного Кипра Шансал выложил в социальные сети видеообращение, на котором говорил о задержанных в Турции журналистах, коррупции в правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР), а также назвал "фанатиками" религиозных представителей страны, призывавших турков не праздновать Рождество и Новый год.

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Как сообщает издание, модельера арестовали по требованию Анкары, в ближайшее время он будет депортирован в Турцию, где его ждет уголовное преследование.

Ранее его уже задерживали в Северном Кипре за хранение наркотиков, пишет газета.

Отмечается, что модельер загрузил видео в интернет за полчаса до совершения теракта в ночном клубе в Стамбуле, что стало поводом для подозрения о том, что он мог знать о нападении.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Ранее турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.