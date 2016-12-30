США хотят новыми санкциями наказать РФ и Турцию за Сирию – советник Эрдогана

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Вашингтон новыми санкциями в отношении разведслужб и частных лиц РФ хочет наказать Москву и Анкару за успешные шаги в вопросе сирийского урегулирования, заявил советник президента Турции Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик.

США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки". В Кремле уже расценили такие действия как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", а также желание навредить новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, которая приступит к своим обязанностям 20 января.

"Американцы, безусловно, огорчены тем, что их отодвинули на задний план и отстранили от ситуации в Сирии… Поэтому они придумали алиби, что Россия вовлечена в кибератаки против США, и попросили 35 российских дипломатов покинуть страну. Это сделано не только для того, чтобы саботировать хорошие отношения между господином Путиным и господином Трампом, но и чтобы наказать РФ и Турцию за очень успешные шаги в Сирии", — сказал Чевик агентству Sputnik.

В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.