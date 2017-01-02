В сети появились новые фото подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Опубликованы новые фото вероятного подозреваемого в совершении теракта в Стамбуле, сообщает CNN Turk.

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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.