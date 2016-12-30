Турция в течение пяти лет будет выделять по $3 млн на нужды ВСУ

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Украина и Турция подписали соглашение, которое предусматривает выделение для ВС Украины трех миллионов долларов на ежегодной основе в течение пяти, сообщает в пятницу посольство Украины в Турции.

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Отмечается, что 30 декабря подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи.

"Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали четыре соглашения о предоставлении Киеву финансовой помощи на общую сумму 600 миллионов евро.