Бирюков показал новую экипировку ВСУ в 2017 году

В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен, сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

По его словами, в плане закупок на следующий год:

— три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;

— четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

— три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

— флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем — куртки и штаны);

— три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

— три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

— очки-маска со сменными стеклами;

— наколенники и налокотники; — рюкзак и транспортный баул.

Читайте также: Кому нужны прокурорские "колядки" на предприятиях "Укроборонпрома"

"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", — написал Бирюков. Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

— разгрузочная поясная система — 30 тыс. штук — подсумки для гранат, ВОГов, снайперские — тысячи;

— подсумки для автоматных магазинов — десятки тысяч;

— подсумок для аптечки индивидуальной — десятки тысяч.