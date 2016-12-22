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Бирюков показал новую экипировку ВСУ в 2017 году

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    В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен, сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

    По его словами, в плане закупок на следующий год:

    — три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;

    — четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);

    — три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);

    — флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем — куртки и штаны);

    — три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);

    — три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);

    — очки-маска со сменными стеклами;

    — наколенники и налокотники; — рюкзак и транспортный баул.

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    "Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", — написал Бирюков. Также он привел цифры планов закупок на следующий год:

    — разгрузочная поясная система — 30 тыс. штук — подсумки для гранат, ВОГов, снайперские — тысячи;

    — подсумки для автоматных магазинов — десятки тысяч;

    — подсумок для аптечки индивидуальной — десятки тысяч.

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