Бирюков показал новую экипировку ВСУ в 2017 году

В следующем году финансирование закупок вещевого обеспечения ВСУ увеличено и составит 2,5 миллиарда гривен, сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.
По его словами, в плане закупок на следующий год:
— три типа берцев (летние, демисезонные, зимние) и зимние бахилы;
— четыре типа головных уборов (кепка-мазепинка, панама, подшлемник, шапка);
— три типа рукавиц (летние тактические, демисезонные, зимние);
— флисовый костюм-утеплитель (в этом году только куртки, а в следующем — куртки и штаны);
— три типа нательного белья (футболка и трусы, демисезонное, зимнее);
— три типа шарфов-труб (флисовый зимний, летний, противомоскитный);
— очки-маска со сменными стеклами;
— наколенники и налокотники; — рюкзак и транспортный баул.
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"Вот все это вышеперечисленное стоит уже в планах закупок 2017 года с цифрами, измеряющимися десятками и сотнями тысяч", — написал Бирюков. Также он привел цифры планов закупок на следующий год:
— разгрузочная поясная система — 30 тыс. штук — подсумки для гранат, ВОГов, снайперские — тысячи;
— подсумки для автоматных магазинов — десятки тысяч;
— подсумок для аптечки индивидуальной — десятки тысяч.