Глава ВСУ: последние 20 лет исполняются не более 5% судебных решений

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк заявил, что в течение последних 20 лет в стране выполняются не более 5% всех решений судов.

"На протяжении 20 последних лет уровень исполнения судебных решений не превышает 5%. Это сделано специально. Судебные решения принимаются, но это — лишь бумажка", — цитирует Романюка "РБК-Украина".

Глава ВСУ добавил, что в текущем году в 77 случаях суды признали, что органы исполнительной власти на местах незаконно ограничили социальные выплаты гражданам на сумму 1,8 миллиарда гривен.

Он также напомнил, что Конституционный суд признал незаконным ограничение пенсионных выплат для военнослужащих и судей, однако Верховная Рада приняла закон, который в 2017 году ограничит такие выплаты.

Смотрите также: Фотоитоги 26 декабря: крушение Ту-154, смерть Джорджа Майкла и акция против Авакова

Ранее Верховная Рада приняла законопроект о внедрении института частных исполнителей судебных решений, которые будут работать наравне с государственными. В июле его подписал президент Петр Порошенко. Как пояснил министр юстиции Павел Петренко, смешанная система будет способствовать выполнению судебных решений, поскольку в Украине сегодня выполняется только 20% вердиктов судов.