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Анкара ставит под вопрос присутствие сил коалиции на базе Инджирлик - СМИ

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Вице-премьер Турции Вейси Кайнак отметил, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО - на повестке дня турецкого Кабмина.
Истребитель F-22 ВВС США. Архивное фото
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой базе Инджирлик, сообщает агентство Рейтер.

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По данным агентства, Кайнак подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран.

На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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