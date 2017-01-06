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РФ, Турция и Иран не приглашали США к переговорам по Сирии - Госдеп

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Освобождение Сирии (32)

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На вопрос, признают ли США, что уступили инициативу по Сирии, представитель Госдепартамента ответил отрицательно. "Я не согласен, что мы что-то уступили", - сказал он.
Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
Фото: Ctac

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Россия, Турция и Иран не приглашали США к переговорам по Сирии, заявил в пятницу официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

"Хотя мы не за столом переговоров, не были приглашены к участию, он (госсекретарь Джон Керри) намерен оставаться в полном контакте со своими коллегами", — заявил Кирби. "Мы не вовлечены активно в эти дискуссии", — добавил он.

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РИА Новости
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Кирби также поправил своего шефа, госсекретаря Керри, который накануне заявил, что в последние дни вел переговоры с главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу по Сирии. По словам Кирби, госсекретарь в последний раз говорил с Лавровым 27 декабря, а с Чавушоглу — 20 декабря.

На вопрос, признают ли США, что уступили инициативу по Сирии, представитель Госдепартамента ответил отрицательно. "Я не согласен, что мы что-то уступили", — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

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Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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