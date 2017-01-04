Переговоры по Сирии между РФ и Турцией пройдут 23 января

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Переговоры в Астане по урегулированию в Сирии между Турцией и Россией пройдут 23 января, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава турецкого МИД до этого сообщил, что эксперты из России посетят Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.