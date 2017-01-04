Россия
RSS

Переговоры по Сирии между РФ и Турцией пройдут 23 января

Тема:

Освобождение Сирии (26)

(обновлено: )157
Согласно данным главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, эксперты из России посетят Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по Сирии.
Разминирование восточных районов сирийского города Алеппо
Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Переговоры в Астане по урегулированию в Сирии между Турцией и Россией пройдут 23 января, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Павел Рудяков
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Рудяков: урегулирование в Сирии открывает форточку возможностей для Донбасса

Читайте также: В Сирии вводят режим прекращения огня, РФ сокращает военное присутствие

Глава турецкого МИД до этого сообщил, что эксперты из России посетят Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, эта площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Итоги работы Верховной Рады в цифрах. Инфографика
Привет, год 2017!
Взрыв в многоэтажке в Сумах
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула