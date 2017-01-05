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Военные Турции ликвидировали 38 боевиков ИГ в Сирии

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Освобождение Сирии (29)

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В рамках операции в северной части Сирии за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 28 позициям ИГ, разрушив укрытия, командные центры, уничтожен транспорт и оружие.
Переброска истребителей-бомбардировщиков Торнадо на военную базу в Турцию для участия в авиаударах по ИГ.
REUTERS Fabian Bimmer

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 38 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 28 позициям ИГ, в результате были разрушены укрытия, командные центры, уничтожен транспорт и оружие.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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