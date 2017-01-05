Военные Турции ликвидировали 38 боевиков ИГ в Сирии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Турецкие военные сообщили, что в рамках операции в северной части Сирии были убиты 38 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Сообщается, что за последние сутки боевые самолеты Турции нанесли удары по 28 позициям ИГ, в результате были разрушены укрытия, командные центры, уничтожен транспорт и оружие.

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.