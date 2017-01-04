Тяжелый авианесущий крейсер РФ у берегов Сирии

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"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" — тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435, единственный в составе ВМФ РФ в своем классе. Построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе, в разное время носил названия "Советский Союз", "Рига", "Леонид Брежнев", "Тбилиси". Спущен на воду 4 декабря 1985 года, входит в состав Северного флота.

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"Адмирал Кузнецов" предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от нападений вероятного противника. Авианосец имеет чрезвычайно мощное и постоянно модернизируемое собственное ближнее ПРО для отражения ракетно-бомбовых атак. Штатное крыло авианосца "Адмирал Кузнецов" состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, а также вертолетов Ка-27/Ка29.