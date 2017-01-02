Турецкие и российские бомбардировщики нанесли удары по позициям ИГ в Сирии

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Бомбардировщики РФ и Турции нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" на севере Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.

Как сообщает РИА Новости, турецкая авиация и артиллерия уничтожили 22 боевика ИГ в Сирии за последние сутки. Также турецкие военные утверждают, что самолет российских ВКС уничтожил несколько целей ИГ в районе города Эль-Баб на севере страны.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ИГ.

Армия Турции 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует Эль-Баб. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.