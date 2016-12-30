Могерини: переговоры о постконфликтной Сирии будут в январе

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Ряд двусторонних переговоров по постконфликтному будущему Сирии пройдут в январе в Брюсселе, а весной ЕС организует донорскую конференцию, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Европейский союз продолжает работать со странами (ближневосточного) региона. В середине января мы проведем в Брюсселе раунд двусторонних переговоров, чтобы выработать общую позицию по постконфликтной Сирии и по примирению и восстановлению, полностью координируясь и поддерживая при этом переговоры, которые пройдут в Женеве в феврале", — говорится в заявлении Могерини.

Она также сообщила, что "ЕС весной организует в Брюсселе конференцию в продолжение прошлогодней лондонской конференции".

В октябре ЕС инициировал переговоры со странами региона о будущем Сирии. Могерини уже провела встречи с Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, Ливаном, Иорданией, ОАЭ и Катаром о политических перспективах и видении будущего Сирии после урегулирования.

Участники донорской конференции по Сирии, которая прошла в Лондоне в феврале, договорились собрать более 10 миллиардов долларов помощи сирийцам. Как говорится в итоговой декларации организаторов конференции — Великобритании, Германии, Норвегии, Кувейта и ООН — многосторонние банки развития и страны-доноры объявили о выделении примерно 40 миллиардов долларов кредитов.

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В пятницу президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.