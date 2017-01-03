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Оппозиция Сирии заявила о заморозке подготовки к переговорам в Астане

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Ряд групп сирийской оппозиции заявили, что так как нарушения перемирия со стороны официального Дамаска продолжаются, они замараживают подготовку к переговорам в столице Казахстана.
Ситуация в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Около 10 групп сирийской оппозиции заявили о замораживании подготовки к переговорам в Астане (Казахстан) из-за нарушений со стороны Дамаска, передает агентство Франс Пресс.

Сирийская армия в Алеппо
REUTERS Abdalrhman Ismail
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"Так как эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о заморозке всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", — цитирует агентство совместное заявление, которое сделали около десяти сирийских оппозиционных групп.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Напомним, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу в полночь 30 декабря 2016 года. 

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