Рынок человеческих органов в Сирии: убитый стоит 50$, раненый - 290$

РИА Новости Украина

После освобождения Алеппо, открылись очередные преступления террористов. В очередной раз подтвердилось, что они наладили массовую продажу человеческих органов через турецкую границу. Люди опасались попадать в так называемую "скорую помощь", которая искала потенциальных доноров.

Подробнее агентству Sputnik рассказал один из "пациентов" такой "скорой".

Абу Мухаммед, 60 лет: "Нас обстреляли из гранатомета, тут же на "скорой помощи" приехали боевики. В итоге у меня украли почку и часть селезенки. Было так: если в городе где-то происходил взрыв, то туда мчалась команда боевиков, чтоб подобрать раненых и убитых. Некоторых раненых через какое-то время возвращали домой".

Алиа жила в районе в районе Бустан аль-Каср, который контролировала организация "Джебхат-ан-Нустра". Ей предложили лечиться в какой-то турецкой клинике, потому что в восточном Алеппо не было всего необходимого. "У турецкой границы развернут большой рынок, на котором можно купить практически все, в том числе женщин и детей. Тело убитого стоит 25 тыс. лир (50$), раненый 150 тыс. лир (290$). Каждый день в больницы поступают пострадавшие от войны, которые рассматриваются как потенциальные доноры".

Согласно статистике, задокументировано 18 000 случаев незаконного изъятия человеческих органов на севере Сирии. Однако большая часть этих тихих преступлений останется тайной, потому что люди боятся говорить открыто.

Группа судебно-медицинских экспертов из Алеппо сказали агентству Sputnik, что достать человеческие органы в городе было довольно просто. Город находится близко от сирийско-турецкой границы. В районах подконтрольных террористам, эта граница пересекается бесконтрольно. В городе появились иностранцы, которые якобы оказывали гуманитарную помощь. На самом деле это были члены мафии, которая вместе с иностранными врачами воровали человеческие органы и переправляли их заграницу, сказали алеппские медики.

Врач Багджат Акруш (Bagjat Akrush) сказал агентству Sputnik, что многие сирийские врачи под прикрытием войны были вовлечены в этот преступный бизнес. Особенно активную деятельность мафии развела в горячих точках на севере и востоке Сирии, а также в лагерях для беженцев. Правительства многих стран прямо или косвенно участвовали в этих преступлениях, но пальцем о палец не ударили, чтобы это прекратить.

По словам врача, больше всего от этих преступлений страдают дети в северных районах страны. 100 тысяч детей в лагерях для беженцев на территории Турции подвержены той же опасности. 80% беженцев в лагерях составляют женщины и дети, ими торгуют уже 3 года. Ни для кого не секрет, что в десятках тысяч случаев замешаны турецкие граждане.

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Война в Сирии помогает преступникам получать очень дешевые человеческие органы, сказал агентству Акруш. Мафия через врачебные или иные организации выбирают жертву. Причем им нужен здоровый человек, органы больного человека не востребованы. Затем органы пересылаются за рубеж.

Дополнительная сложность для преступников заключается в том, что подобные операции делаются полностью нелегально. Сирийским законом предусмотрено наказание за торговлю людьми.