Минюст Турции: 18 человек задержаны из-за перестрелки и взрыва в Измире

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 18 человек в связи со взрывом и перестрелкой в городе Измир на западе страны, сообщает телеканал CNN Turk.

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Кроме того, Боздаг заявил, что не сомневается, что за атакой стоит запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).

Ранее губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

В четверг полицейские попытались остановить автомобиль с, вероятно, двумя людьми напротив здания суда района Байракли. Между ними началась перестрелка, во время попытки сбежать они взорвали бомбу в автомобиле.

В результате взрыва погибли два человека, еще по меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Нападавшие ликвидированы.