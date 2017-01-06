В мире
RSS

Минюст Турции: 18 человек задержаны из-за перестрелки и взрыва в Измире

Тема:

Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (48)

(обновлено: )10
Ранее губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.
Последствия взрыва заминированного авто в Измире 5 января 2017
twitter.com/euronews

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 18 человек в связи со взрывом и перестрелкой в городе Измир на западе страны, сообщает телеканал CNN Turk.

На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/Rus_Eng_News
Первые кадры с места мощного взрыва в турецком Измире

Читайте также: Не спите, мало ли. Главные риски и угрозы Украины в 2017 году

Кроме того, Боздаг заявил, что не сомневается, что за атакой стоит запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).

Ранее губернатор турецкой провинции Измир Эрол Айилдыз заявил, что первые данные указывают на то, что за атакой стоят боевики РПК, которые были вооружены автоматами Калашникова и гранатами.

В четверг полицейские попытались остановить автомобиль с, вероятно, двумя людьми напротив здания суда района Байракли. Между ними началась перестрелка, во время попытки сбежать они взорвали бомбу в автомобиле.

В результате взрыва погибли два человека, еще по меньшей мере пять человек получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии. Нападавшие ликвидированы.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского