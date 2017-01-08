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Министр обороны Франции заявил об усилении средств против кибератак

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Министр отметил, что к 2019 году число "электронных солдат" - специалистов по кибербезопасности - будет удвоено и достигнет 2,6 тысячи при поддержке дополнительных 600 компьютерных экспертов.
Флаг Франции
REUTERS Jacky Naegelen

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не менее США может быть подвержена кибератакам и французские военные укрепят средства для их отражения, передает агентство Рейтер.

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JIM WATSON / AFP
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Министр отметил, что к 2019 году число "электронных солдат" — специалистов по кибербезопасности — будет удвоено и достигнет 2,6 тысячи при поддержке дополнительных 600 компьютерных экспертов.

Ле Дриан отметил рост киберугроз в последние годы, в том числе попытки IT-взломов министерства обороны Франции. "В 2016 году 24 тысячи внешних кибератак были блокированы нашими службами безопасности. Из них несколько сот довольно развитых попыток имели реальное намерение причинить вред", — приводит еженедельник Journal du Dimanche его слова.

Хотя эти кибернападения не достигли своей цели, риск ущерба важным инфраструктурным объектам (электро- и водоснабжение, здравоохранение, транспорт и другие коммуникации) является реальностью, заявил министр.

Напомним, ранее министр энергетики Турции Берат Албайрак на фоне критики из-за участившихся перебоев в подаче электричества заявил, что его министерство подверглось кибератакам из США.

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