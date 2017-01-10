Во вторник сенаторы США объявят "всеобъемлющие" санкции против РФ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Сенаторы США во вторник объявят "всеобъемлющие" санкции в отношении России в связи с "вмешательством" в ход президентских выборов, передает агентство Рейтер.

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По данным агентства, о данном намерении объявили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.

Ранее в понедельник Минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".