Десять дней, которые потрясли Украину и мир

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальная статья Пинчука

Вызвала немало шума и возмущений в Украине в канун Нового года статья олигарха Виктора Пинчука для Wall Street Journal. В статье Пинчук заявил, что Украина должна пожертвовать Крымом ради мира, а также согласиться на замораживание конфликта в Донбассе. После статьи в адрес Пинчука посыпалось немало обвинений в зраде и в "помощи врагам".

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По мнению олигарха, Украине нужно забыть о Крыме на 15-20 лет, провести выборы на неподконтрольной территории Донбасса, а также отказаться от интеграции в ЕС и НАТО. "При том, что мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии", — указывает он.

Пинчук также отметил, что конфликт на Донбассе начался из-за влияния извне, и не является "подлинным движением за автономию или гражданской войной". "Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой правды, и согласиться на местные выборы", – пишет олигарх, признавая, что такой компромисс может означать то, что Украина "подведет своих жителей на востоке, которые пострадали в огромной степени".

Пистолет Пашинского

В эпицентре политического скандала в Украине оказался и депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский, который заявил о нападении на него в канун Нового года. Он сообщил, что неизвестный бросился на него с супругой с угрозами нападавшему. В то же время супруга нападавшего рассказала изданию Страна свою версию. По ее словам, Пашинский подошел к мужу в упор с пистолетом сразу же, без любого предупреждения.

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Отметим, что полиция подтвердила версию Пашинского. Инцидент на данный момент расследуют как хулиганство. Дело о стрельбе с участием Пашинского передано прокуратуре.

Почти лицензионный "1+1"

В четверг, 29 декабря, журналисты канала заявили о попытке рейдерского захвата канала и прекращения вещания. Они опубликовали открытое письмо к президенту Петру Порошенко, главе ВР Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману, призвав повлиять на посягательство на свободу слова в Украине и разобраться в ситуации.

По словам журналистов, срок лицензии на аналоговое вещание канала истек, но новую лицензию Нацсовет не выдал, хотя за ее продление проголосовал.

В ответ в Нацсовете заявили, что не понимают причин скандала, который возник вокруг телеканала. Глава Нацсовета Юрий Артеменко подчеркнул, что камнем преткновения стало требование Нацсовета, чтобы телеканал предоставил обновленные данные о конечных владельцах. Как известно, конечным бенефициарным собственником канала является олигарх Игорь Коломойский, владельцем существенного участия — Игорь Суркис.

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Позднее, в четверг, 5 января, стало известно, что телеканал "1+1" все-таки получил бланк лицензии на аналоговое вещание.

Скандал вокруг Минздрава

Первый день нового года в Украине начался со скандала вокруг украинского Минздрава. В воскресенье, 1 января, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров опубликовал у себя в Facebook гневный пост, в котором раскритиковал работу чиновников Минздрава, а также и.о. министра Ульяны Супрун, возложив на них ответственность за десятки смертей украинцев. Он также сообщил, что в ответ и.о. министра заблокировала его аккаунт в Facebook. "Безответственность заявлений, непродуманность решений, авантюризм в стратегии развития —вот, что мы видим в последние месяцы работы минздрава. Программа по сердечно-сосудистым заболеваниям предусматривала закупку на 364 млн грн скоропомощных расходных материалов, которые могли спасти десятки тысяч жизней. Вы не провели эту закупку. Я абсолютно ответственно заявляю,(и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы", — написал Тодуров.

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По его мнению, Минздрав лишь создает видимость работы, пытаясь лечить онкологию профилактикой, а замминистра Александр Линчевский и вовсе заблокировал работу Института сердца, где работает кардиохирург.

Спустя два дня в Минздраве отреагировали на обвинения Тодурова, назвав их беспочвенными. Как подчеркнули в министерстве, причины столь высокой смертности украинцев из-за сердечно-сосудистых заболеваний связаны с неправильным образом жизни, избыточным весом и поздним выявлением и неадекватным лечением сахарного диабета, гипертонической болезни и ишемической болезни сердца.

Что же касается блокировки аккаунта Тодурова, то в Минздраве назвали это личным делом руководителя.

Позднее стало известно, что Тодурову заблокировали и личную, и публичную страницы в Facebook. Соответствующее подтверждение на своей странице в соцсети разместил экс-советник главы МВД, журналист Константин Стогний.

Пленки Портнова

Не успев начаться, 2017 год потряс Украину и новым "пленочным скандалом". Так, в пятницу, 6 января, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов разместил у себя в Facebook запись разговора, который, по его словам, состоялся между нардепом Сергеем Пашинским и экс-замглавы Днепропетровской ОГА Геннадием Корбаном. В ходе разговора человек, голос которого похож на Пашинского, обещает захватить власть и предлагает Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".

Однако Портнов не раскрыл источника, который передал ему запись разговора, но сообщил, что дата беседы — март 2015 года (на то время Корбан был заместителем главы Днепропетровской ОГА).

Спустя два дня, 8 января, появилась "часть вторая": Портнов вновь в своем Facebook опубликовал новую запись якобы с участием Пашинского и Корбана. Впрочем, вторая "серия", объяснил Портнов, была записана до предыдущего разговора, тоже в марте 2015 года. По словам Портнова, Пашинский тогда обратился к Корбану с просьбой отпустить из СИЗО содержащегося там Виктора Науменко, который при президенте Януковиче занимал пост заместителя главы Днепропетровского облсовета. Как отмечает Портнов, через несколько дней после звонка Пашинского Науменко действительно вышел из СИЗО.

В снежном плену

С 6 января по всей стране произошло значительное ухудшение погоды. Ограничения на автотрассах были введены в Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях. Особенно досталось одесситам и жителям этой области. Кроме низких температур, местное население пострадало от сильных осадков, количество которых побило все рекорды. Из-за непогоды в Одессе произошел прорыв теплотрассы, некоторые горожане праздновали Рождество в холодных квартирах. Кроме того, в среду, 4 января, на всех перевалах Закарпатья движение автотранспорта было запрещено.

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины лишь за сутки, 8 января, погибло 8 и были травмированы 45 граждан.

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Увеличение отбора газа

Холода заставили Украину увеличить отбор газа из хранилищ. В пятницу, 6 января, пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский заявил, что увеличены объемы отбора природного газа из подземных хранилищ аж до 100 миллионов кубометров в сутки. Увеличение сразу на 64%, по его словам, связано с сильными холодами, пришедшими на территорию страны.

При этом еще в конце ноября суточный отбор составлял приблизительно 28 миллионов кубометров.

В свою очередь в "Нафтогазе" в очередной раз заверили, что сформированные в подземных хранилищах запасы газа являются достаточными для прохождения отопительного сезона.

Две трагедии подряд

В то же время в мире не обошлось без терактов в новогодние праздники. В новогоднюю ночь в Стамбула террорист в белом костюме расстрелял посетителей переполненного престижнейшего клуба Reina. В клубе находилось до 700 людей. Погибло 39 человек (27 иностранцев), 69 были ранены.

Преступнику удалось сбежать, ответственность за теракт взял ИГИЛ.

Позднее правоохранительные органы Турции установили личность человека, подозреваемого в расстреле стамбульского клуба. По подозрению в причастности к нападению разыскивают выходца из Средней Азии — предположительно, гражданина Узбекистана или Киргизии Абу Мухаммед Хорасана.

Потрясли кровавые новости и Израиль. В воскресенье, 8 января, грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. Нападавший был ликвидирован израильскими военными еще до приезда полиции. Власти расценили произошедшее как теракт. В результате инцидента четыре человека погибли, еще 15 были ранены. Вскоре полиция Израиля установила личность террориста — это 28-летний арабский житель по имени Фади Кунбар из района Джебель Мукабер.

Подготовлено по материалам из открытых источников Интернет