Из-за безвиза Польша увеличит количество таможенников на границе с Украиной

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. В связи с введением с 11 июня безвизового режима между Украиной и ЕС Таможенная служба Польши планирует увеличить штатную численность своего персонала на границе с Украиной, сообщило Министерство финансов Польши.

"В связи с запланированной отменой виз для граждан Украины Минфин планирует расширить штатную численность на польско-украинском отрезке границы за счет дополнительных должностей учитывая прогнозируемые потребности и предполагаемый рост пограничного движения", — говорится в информации Министерства финансов Польши.

Количество таможенников на пунктах пропуска руководители изменений будут определять в зависимости от ситуации.

"Если ситуация будет меняться, то на границу направлены дополнительные функционеры", — говорится в сообщении.

В Минфине Польши ожидают, что в первые дни после введения безвизового режима можно ожидать незначительное увеличение временных рамок "на проверку, на что Таможенная служба Польши будет реагировать по потребностям".

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

Читайте также: Власть открывает второй фронт против… церкви

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.