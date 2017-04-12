В Украине вновь заговорили о визовом режиме с Россией

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

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Фракция коалиции "Народный фронт" в Раде потребовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией на фоне продвижения безвиза с ЕС, подчеркнул лидер фракции Максим Бурбак.

""Народный фронт" последовательно требует этого важного решения. Отношения с Российской Федерацией должны происходить в санкционном режиме. Кроме того, пересечение границы с государством-агрессором — это вопрос национальной безопасности и защиты Украинского государства", — заявил Бурбак.

За визовый режим с Россией высказался и внефракционный депутат Борислав Береза. По его мнению, это следующий этап на пути евроинтеграции Украины. "Безвиз — это доверие к Украине. И это один из этапов евроинтегации. Все должно быть последовательно. Значит следующий этап — это визы с Россией. А запускать это надо в ближайшее время", — подчеркнул нардеп.

Нет согласия

За последние три года в Раде уже не раз поднимали вопрос введения визового режима с Россией. Впервые об этом заговорили еще в марте 2014 года — нынешний спикер ВР Андрей Парубий, тогда исполнявший обязанности секретаря СНБО, дал поручение МИД разработать механизм введения виз с Россией. Однако уже через сутки в Кабмине такую идею назвали "недальновидной" и вспомнили об украинцах, которые регулярно ездят в РФ на заработки.

Примечательно, что тогда против этой инициативы резко выступил тогдашний премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Тут нужно семь раз отмерять и один отрезать", — заявлял политик, назвав принятие такого решения "несвоевременным".

Продолжение история получила в октябре 2016 года. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже.

В ответ спикер Рады Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. В феврале 2016 года он внес в Раду проект постановления №4030 о денонсации соглашения между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан.

Скандальное постановление даже появилось в повестке дня ВР, но до дела так и не дошло — парламентарии так и не успели его рассмотреть до конца рабочего дня.

По слухам, депутаты тогда решили отложить рассмотрение вопроса в связи с нежеланием "Блока Петра Порошенко" поддерживать скандальный документ. Как рассказывали нардепы от этой фракции в кулуарах ВР, окончательное решение по визам должно быть взвешенным и требует дополнительных консультаций на уровне МИД. Соратники президента также не исключали, что такой шаг может вызвать обострение на линии соприкосновения в Донбассе.

Чего ждать украинцам

Необходимость отмены безвиза законодатели объясняют "военной оккупацией и аннексией Крыма, оккупацией части Луганской и Донецкой областей, участием российских наемников и военнослужащих в террористических группировках на востоке Украины — ДНР и ЛНР".

В целом введение визового режима необходимо, по их мнению, для обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов и территориальной целостности Украины.

В любом случае Рада может только рекомендовать Кабмину ввести визы, дальнейшее решение за МИДом и президентом.

В целом введение визового режима с Россией будет означать, что украинские граждане больше не смогут пересекать украино-российскую границу по внутреннему или заграничному паспорту и находиться на территории России больше чем 90 дней, как это разрешено сейчас.

Аналогичная процедура будет отменена и для российских граждан, желающих въехать на территорию Украины.

Если визовый режим с Россией будет введен, в дальнейшем правительства Украины и России должны одобрить порядок получения виз каждой стороной, поэтому пока рано говорить, какая именно процедура будет внедрена.

Для миллионов украинцев, работающих в России, реализация инициативы станет большим ударом.

По данным Государственной пограничной службы, только в 2015 году в Россию выехало 4,1 миллиона украинских граждан.

По данным Федеральной миграционной службы РФ на февраль 2016 года, более 600 тысяч граждан Украины находятся в России нелегально.

При этом гастарбайтеры приносят немалую лепту в украинскую экономику. По данным Нацбанка Украины, за три квартала 2015 года объем частных денежных переводов из-за границы составил $2,901 млрд. При этом из РФ поступило $849,3 млн. Для сравнения, из той же Польши, которая сейчас лидирует по числу украинских трудовых мигрантов, потеснив Россию на второе место, в Украину поступило $37,8 млн.