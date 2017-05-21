В Украине требуют заблокировать YouTube и Facebook

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. На сайте петиций к президенту Украины появились обращения с просьбой заблокировать социальные сети YouTube и Facebook.

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После принятия решения СНБО о запрете социальных сетей и интернет-ресурсов РФ на сайте электронных петиций, кроме многочисленных обращений об отмене запрета российских сайтов, появились петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook.

Сейчас таких петиций на сайте 4, общее количество голосов за них составляет 274. Наибольшее количество подписей под петицией, в которой говорится о политизированности социальной сети, за нее проголосовали 148 человек.

"По поводу блокировки "Вконтакте". Почему Facebook? Он заточен под политику. Вообще-то в сети Facebook больше политики, тем более сам Facebook и заточен под это. Кроме того там вся политика и сидит. И где же свобода слова, где демократия? Шли в Европу, а попали в Корею?", — говорится в тексте одной из петиции.

Ранее сообщалось, что на сайте петиций президента Украины зарегистрировано 59 электронных обращений об отмене решения о запрете российских социальных сетей и ресурсов, число подписей в которых составляет 51 919.