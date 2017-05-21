Корнейчук: Меркель сорвала план Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В резиденции федерального правительства Германии – замке Месеберг (г. Гранзее, земля Бранденбург) — завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию конфликта в Донбассе и помощи Запада Украине в проведении реформ. Переговоры длились более 2,5 часа.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, проанализировав состоявшуюся встречу лидеров Украины и Германии пришел к следующим выводам.

"Пресс-конференция была проведена до встречи, а не после. На дипломатическом языке это означает, что Меркель отказалась своим присутствием освящать традиционный самопиар Порошенко на тему плодотворных бесед и своей поддержки со стороны Запада. Порошенко не удалось сказать свою заготовку о том, как они с Меркель решили вместе давить на Путина", — написал Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook.

Кроме того, политтехнологи обратил внимание, что перед встречей Меркель в очередной раз заявила о важности "Минска". Но главное — уже в ближайшее время состоится встреча в "нормандском формате" с участием новоизбранного президента Франции Макрона.

"Таким образом, Меркель одним ударом сорвала план Порошенко оттянуть выполнение "Минску" в надежде, что Макрон не возьмет на себя обязательства Олланда. Как видим, Меркель нашла аргументы для Макрона", - считает Корнейчук.

Политаналитик подчеркнул, что встреча Меркель и Порошенко продолжалась более 2,5 часа.

"А значит — Меркель не давала Порошенко спуску и заставляла говорить конкретно, как именно он будет пошагово выполнять "Минск". Заставляла брать на себя конкретные обязательства, о которых потом можно официально объявить на "нормандской встрече". То есть — Меркель намерена согласовать "дорожную карту" прямо на "нормандской встрече". Она уже научена прошлой встречей в октябре, когда Порошенко пообещал разработать выполнение "Минска" на уровне глав МИД. А в итоге мы увидели "ползучее наступление" и угольную блокаду Донбасса", — пояснил Корнейчук.

Политолог полагает, что Меркель не забыла напомнить Порошенко, что он уже получил аванс в виде безвизового режима. И пора бы его отрабатывать и выполнять "Минск".

"В общем, вряд ли Порошенко получил удовольствие от встречи с Меркель. Петля все сильнее сжимается. И единственный выход — устроить очередную провокацию на Донбассе до "нормандской встречи". Что, скорее всего, мы и увидим", — прогнозирует политический аналитик.