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    Порошенко обсудил с Меркель выделение помощи на восстановление Донбасса

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (12)

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    По словам президента Порошенко, в ходе переговоров с канцлером Ангелой Меркель был затронут вопрос экономической помощи со стороны Германии для Украины, в том числе и помощи Донецкой и Луганской областям.
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выделение финансовой помощи в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

    Об этом говорится в видеозаписи, размещенной на странице президента в Facebook

    "Затронут вопрос двустороннего сотрудничества, экономической помощи со стороны Германии для Украины, в том числе и помощи Донецкой и Луганской областям для того, чтобы эти финансовые ресурсы были направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, поддержку реформ", — заявил Порошенко.

    Читайте также: Как националисты Порошенко в имении блокировали, пока тот был в Берлине

    Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что если минские соглашения не будут выполняться, Евросоюз "с высокой долей вероятности" продлит санкции в отношении России.

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