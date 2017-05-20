Порошенко обсудил с Меркель выделение помощи на восстановление Донбасса

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель выделение финансовой помощи в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Об этом говорится в видеозаписи, размещенной на странице президента в Facebook.

"Затронут вопрос двустороннего сотрудничества, экономической помощи со стороны Германии для Украины, в том числе и помощи Донецкой и Луганской областям для того, чтобы эти финансовые ресурсы были направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры, поддержку реформ", — заявил Порошенко.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что если минские соглашения не будут выполняться, Евросоюз "с высокой долей вероятности" продлит санкции в отношении России.