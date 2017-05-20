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    Завершились переговоры Порошенко и Меркель - посол

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    Переговоры Порошенко и Меркель в Берлине (7)

    (обновлено: )34802
    Согласно информации посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, переговоры президента Украины и канцлера Германии продолжались более двух с половиной часов.
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Переговоры президента Украины Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель завершились. Об этом сообщает посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

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    Согласно информации, переговоры длились более двух с половиной часов.

    "Завершились переговоры двух лидеров — президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов", — написал посол в Twitter.

    Другие подробности пока не приводятся.

    Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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