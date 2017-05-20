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    Меркель расскажет Порошенко о своей встрече с Путиным

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Берлине (5)

    (обновлено: )94
    Согласно информации, которую озвучила Ангела Меркель на брифинге с Петром Порошенко, она расскажет президенту Украины о встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи.
    Порошенко и Меркель провели совместную пресс-конференцию
    Петр Порошенко / Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует президента Украины Петра Порошенко о состоявшейся 2 мая ее встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Порошенко и Меркель провели совместную пресс-конференцию
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Порошенко и Меркель озвучили темы переговоров

    Об этом она заявила на брифинге с Порошенко, ее слова приводит телеканала "112 Украина", который транслировал выступление канцлера.

    "Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи", — сказала Меркель.

    Меркель 2 мая провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже пресс-служба украинского президента сообщила, что Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала Порошенко о результатах ее переговоров в России 2 мая, тогда же лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности минских договоренностей.

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