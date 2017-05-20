Меркель расскажет Порошенко о своей встрече с Путиным

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель проинформирует президента Украины Петра Порошенко о состоявшейся 2 мая ее встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.

Об этом она заявила на брифинге с Порошенко, ее слова приводит телеканала "112 Украина", который транслировал выступление канцлера.

"Также я буду говорить с господином Порошенко о моей встрече с Путиным, которая состоялась в Сочи", — сказала Меркель.

Меркель 2 мая провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Позже пресс-служба украинского президента сообщила, что Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала Порошенко о результатах ее переговоров в России 2 мая, тогда же лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности минских договоренностей.