Порошенко прибыл в Берлин к Меркель

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба президента Украины.

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Отмечается, что по результатам переговоров запланировано общение с прессой.

"Президент Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. По результатам переговоров состоится встреча президента Украины и федерального канцлера Германии с представителями украинских и немецких СМИ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в субботу проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых обсудит дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь запада Украине в проведении реформ.

По данным пресс-службы, Порошенко также посетит Мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенхаузен", который расположен в городе Ораниенбург и почтит память жертв нацизма.

Кроме того, президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.