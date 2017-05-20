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    Порошенко прибыл в Берлин к Меркель

    (обновлено: )33506
    Порошенко проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых обсудит дальнейшую работу стран "нормандского формата".
    Петр Порошенко прибыл в Берлин
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 20 мая, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба президента Украины.

    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Германии. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    На равных? Порошенко встречается с Меркель в Берлине

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    Отмечается, что по результатам переговоров запланировано общение с прессой.

    "Президент Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. По результатам переговоров состоится встреча президента Украины и федерального канцлера Германии с представителями украинских и немецких СМИ", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в субботу проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых обсудит дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь запада Украине в проведении реформ.

    По данным пресс-службы, Порошенко также посетит Мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенхаузен", который расположен в городе Ораниенбург и почтит память жертв нацизма.

    Кроме того, президент проведет встречу с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

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