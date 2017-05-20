Порошенко в Германии встретится с Меркель

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КИЕВ, 20 мая — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко в субботу, 20 мая, с однодневным рабочим визитом посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского президента.

"20 мая Президент Украины Петр Порошенко с однодневным рабочим визитом в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ – замке Мезеберг (г.Гранзе, земля Бранденбург)", — говорится в сообщении.

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Ранее Порошенко сообщил, что обсудит с Меркель ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе.

Кроме того, президент заявлял, что в ближайшее время проведет консультации с лидерами "большой семерки" для обсуждения ситуации в Донбассе и намерен начать с Германии.