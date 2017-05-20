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    Меркель требует полного доступа международных гуманитарных миссий в Донбасс

    Тема:

    Переговоры Порошенко и Меркель в Германии (9)

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    Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, Меркель подняла гуманитарный вопрос как приоритетный.
    Переговоры Порошенко и Меркель
    Святослав Цеголко / Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с украинской делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко отметила приоритетность гуманитарного вопроса, который включает полный допуск на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса международных гуманитарных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста.

    Петр Порошенко и Ангела Меркель в Германии. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    На равных? Порошенко встречается с Меркель в Берлине

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    Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook

    "Госпожа Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный: это и полный допуск на оккупированную территорию, и нормальная работа международных гуманитарных миссий, в частности МККК, и безопасность гражданского населения", — отметила Геращенко. 

    По ее словам, украинский президент очень эмоционально говорил об освобождении заложников как о ключевом приоритете. 

    "Мы требуем освобождения 128 украинцев, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях, установления их судьбы и местонахождения. Также поднимали вопрос открытия КПВВ "Золотое", который заблокирован с марта прошлого года", — добавила Геращенко. 

    "Очевидно, что именно выполнение вопросов безопасности и гуманитарного блока Минских соглашений будет способствовать выполнению политического, для которого должны быть созданы предпосылки", — отметила первый вице-спикер. 

    Ранее сообщалось, что Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.

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