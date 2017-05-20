Меркель требует полного доступа международных гуманитарных миссий в Донбасс

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров с украинской делегацией во главе с президентом Украины Петром Порошенко отметила приоритетность гуманитарного вопроса, который включает полный допуск на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса международных гуманитарных миссий, в том числе Международного комитета Красного Креста.

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Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Госпожа Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный: это и полный допуск на оккупированную территорию, и нормальная работа международных гуманитарных миссий, в частности МККК, и безопасность гражданского населения", — отметила Геращенко.

По ее словам, украинский президент очень эмоционально говорил об освобождении заложников как о ключевом приоритете.

"Мы требуем освобождения 128 украинцев, находящихся в тюрьмах на оккупированных территориях, установления их судьбы и местонахождения. Также поднимали вопрос открытия КПВВ "Золотое", который заблокирован с марта прошлого года", — добавила Геращенко.

"Очевидно, что именно выполнение вопросов безопасности и гуманитарного блока Минских соглашений будет способствовать выполнению политического, для которого должны быть созданы предпосылки", — отметила первый вице-спикер.

Ранее сообщалось, что Порошенко в субботу прибыл в Берлин, где состоялись переговоры с Меркель на правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге. На переговорах стороны собирались обсудить дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь Запада Украине в проведении реформ.