Как националисты Порошенко в имении блокировали, пока тот был в Берлине

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В субботу, 20 мая, праворадикалы оправились в автопробег к дому президента Украины Петра Порошенко.Организаторами акции выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", С14, и ВО "Свобода". Активисты намерены были требовать от президента подписать закон об амнистии для участников АТО. Праворадикалы убеждены, что единственной причиной, почему Порошенко медлит с подписанием, — это требование тайного протокола Минских договоренностей, где было обещано, что амнистия бойцов АТО может произойти только вместе с амнистией пленных ополченцев.

Анонсируя акцию, националисты были настроены очень решительно и даже угрожали заблокировать президента в его поместье до тех пор, пока он не подпишет закон об амнистии.

Участниковавтопробега не смутилтот факт, чтосам президент в это время отправился на заранее запланированную на встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлин.

Бессмысленный и беспощадный автопробег

Колонна автомобилей в сопровождении правоохранителей выдвинулась из Киева в пгт Козин к дому президента с задержкой: то ли участники акции дожидались опаздывающих соратников, то ли хотели убедиться, что президентский борт благополучно приземлился в Берлине.

"Сейчас мы едем к нашему "уважаемому" Порошенко. Посмотрим, примет ли он нас всех к себе в гости. Нас больше 300 автомобилей", — было написано на странице в Facebook киевского отделения "Правого сектора".

Однако журналисты насчитали в конвое около 80 авто, цифру в приблизительно 100 автомобилейдали и на странице С14 в социальной сети Facebook.

Читайте также: На равных? Порошенко встречается с Меркель в Берлине

Всего в акции, по оценкам журналистов, участвовало около 200 активистов.

"Мы отправляемся к дому президента, чтобы напомнить ему, что добровольцы до сих пор не амнистированы", – заявил перед стартом автопробега представитель "Национального корпуса" Александр Дроздов.

Буза под забором

Возле дома президента националистов уже ждали. Но не президент с караваем, а выстроенные в две шеренги вдоль внушительного забора нацгвардейцы, а возле ворот – отряд полиции.Всего около имения находилось около 100 правоохранителей, в том числе и кинологи с собаками. Националистам не осталось ничего другого, как выступить с крыши автомобиля с требованиями подписать амнистию и передать письмо, адресованное Порошенко. По их заявлениям, радикалы очень надеются, что "Порошенко прочитает письмо и одумается".

"В то время, как идет война — президент зарабатывает деньги. И даже не хочет дать амнистию тем добровольцам, которые первыми стреляли в российских боевиков. Сейчас акция является мирной и предупредительной. Националисты передают президенту письмо с вопросом, почему патриотов наказывают и "наградой" для них — наказание за борьбу с сепаратизмом", — отрапортовали о своих претензиях к Порошенко в Национальном корпусе.

После передачи письма участники акции зажгли файеры и поскандировали: "Порошенко, подпиши амнистию!", вероятно, в надежде докричаться до Берлина и еще раз напомнить президенту, что именно благодаря радикалам тот пришел к власти.

Припомнили Порошенко и его предшественника Януковича, который, когда "к нему приехали, убежал в Москву, а Порошенко – в Берлин к Меркель, и чем это для него закончилось".

Вынеся таким образом "последнее предупреждение" Порошенко, националисты покинули Козин.