На равных? Порошенко встречается с Меркель в Берлине

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко в субботу проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель на немецкой правительственной вилле "Мезеберг" в Бранденбурге, в ходе которых обсудит дальнейшую работу стран "нормандского формата" (Германия, Франция, РФ и Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе и помощь запада Украине в проведении реформ.

По мнению экспертов, главной целью Киева на этих переговорах будет выяснить, как будет продолжать свою работу "нормандский формат" и как будет выглядеть сотрудничество ЕС с Украиной после состоявшихся во Франции выборов президента.

По данным представителя Кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Порошенко и Меркель в субботу, в 14:00 по киевскому времени проведут рабочий обед в дворце Мезеберг под Берлином. Ожидается, что перед обедом будет сделано краткое заявление для прессы. Немецкая сторона сообщила, что темами для обсуждения станет ситуация на востоке Украины и вопросы двусторонних германо-украинских отношений, сообщают РИА Новости.

В свою очередь Порошенко накануне визита в Берлин заявил, что встреча с Меркель должна стать первыми переговорами в серии его консультаций с лидерами стран "большой семерки" перед 12-м саммитом G20, который пройдет в июле в Германии.

В частности, Порошенко заявил, что в ходе консультаций намерен обсудить с мировыми лидерами продление санкций против России. Говоря о переговорах с Меркель, Порошенко заявил, что поговорит с ней также об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.

Несмотря на то, что Германия станет хозяйкой встречи, новых идей относительно способов ускорить реализацию минских соглашений и придать динамику сотрудничеству в "нормандской четверке" (Россия, ФРГ, Франция, Украина), в Берлине, по всей видимости, нет. Общие декларации официального представителя Кабмина ФРГ Зайберта о том, что Берлин крайне заинтересован в "продолжении по-прежнему трудоемкого и, конечно, все еще неудовлетворительного с точки зрения результатов процесса в рамках "нормандского формата", можно считать официальной позицией немецкого правительства в течение последних трех лет.

"Как Франция, в том числе и новый французский президент, так и Германия заявили, что намерены придерживаться этого формата и будут продолжать эту трудоемкую работу. К этой трудоемкой работе относится и периодические встречи с президентом (России Владимиром) Путиным, встречи с господином Порошенко, а также, соответственно, встречи в "формате четверки". Вы можете воспринимать это как единый процесс", — сказал Зайберт журналистам 17 мая.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил в понедельник Берлин и провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Украинское урегулирование было названо в числе прочих возможных тем для обсуждения перед переговорами лидеров, однако на итоговой пресс-конференции про работу в "нормандском формате", в котором принимает участие и Германия, и Франция, ни Меркель, ни Макрон не сказали буквально ничего.

Вопрос об украинских санкциях, введенных против ряда российских СМИ, социальных сетей и ресурсов Yandex и Mail.Ru, "возможно, может быть поднят во время встрече в Мезеберге", заявил ранее официальный представитель Зайберт.

Указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, был обнародован 16 мая. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

По словам Зайберта, "свобода информации, прессы и мнения для нас, в Германии, как, конечно, и для Европы относятся к наивысшим ценностям", и именно в таком контексте "это будет отражено во всех разговорах, во всех контактах, которые мы поддерживаем". Он также отметил, что ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между РФ и Украиной.

В то же время основной темой для обсуждения Порошенко и Меркель станет вопрос продолжения работы "нормандского формата" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" прошла в октябре прошлого года в Берлине, на ней была достигнута договоренность подготовить план по урегулированию в Донбассе. Однако на сегодняшний день ее разработка зашла в тупик, поскольку стороны не могут согласовать ключевые пункты документа.

В связи с инаугурацией во Франции нового президента Эммануэля Макрона, который сменил не этом посту Франсуа Олланда, Киев прежде всего интересует, какой будет политическая линия нового руководства страны по урегулированию ситуации на востоке Украины и в вопросе поддержки Киева в проведении реформ.

Порошенко рассчитывает получить часть ответов на эти вопросы во время переговоров с Меркель, которая до этого уже встретилась с новоизбранным президентом Франции и имеет представление о его видении ситуации. Кроме этого Порошенко заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры непосредственно с Макроном.

Судя по заявлениям, глава Украины настроен оптимистично относительно будущего "нормандского формата". После инаугурации Макрона и его встречи с Меркель он заявил, что "первый сигнал, который Киев получил из Парижа и Берлина, является достаточно обещающим — что функционирование "нормандского формата" будет оставаться в силе".

По словам Порошенко, в ходе визита в Берлин он также планирует обсудить с Меркель подготовку к новой встрече "в нормандском формате". В свою очередь замглавы МИД Украины Вадим Пристайко уточнил украинским СМИ, что сейчас планируется встреча лидеров "нормандской четверки" "в урезанном составе" — Порошенко, Макрона и Меркель.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая встреча в "нормандском формате" на наивысшем уровне пока не планируется.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что в ходе встречи двух лидеров Меркель проинформирует Порошенко о политическом раскладе, который сложился после избрания новых президентов в США и Франции.

"Меркель провела переговоры и с президентом США Дональдом Трампом, она очень близка с новым президентом Франции Макроном, она может помочь сегодня Петру Порошенко войти в курс дела "в новом чудном мире", который сейчас сложился", — сказал эксперт.

Аналитик считает, что стороны могут обсудить какие-то новые дополнения к "дорожной карте" по Донбассу, однако подписано ничего не будет, так как для этого необходимо участие всех представителей "нормандской четверки".

Эксперт прогнозирует, что стороны также могут затронуть тему энергетического сотрудничества и вопрос завершения оформления безвизового режима для Украины с ЕС, предоставление которого Киеву на этой неделе окончательно согласовал Европарламент и Совет ЕС.

Он также не исключил, что Меркель "в качестве подарка" может пригласить Порошенко поучаствовать в мероприятиях в рамках G20, где будут присутствовать другие лидеры "нормандской четверки".

В то же время, по мнению политического эксперта Михаила Павлива, конкретных результатов от встречи Порошенко и Меркель ожидать не стоит.

"Я думаю, что никаких конкретных результатов не будет. Для Меркель — это еще один из этапов вхождения в избирательную кампанию (парламентских выборов в Германии пройдут осенью этого года — Ред.). Минские соглашения, где Меркель выступает провайдером, являются актуальными вопросами и внутренней повестки дня (в Германии — ред.), соответственно повестки дня для выборов. Это будет некая сверка позиций двух сторон", - сказал Павлив.