Квоты на ТВ. У Порошенко истерика после встречи с Меркель – Корнейчук

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема. Соответствующий проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации поддержали во вторник 269 народных депутатов.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко бросил последние резервы на срыв Минских соглашений. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook

"Итак, Порошенко таки протащил введение 75%-х квот на украинский язык на ТВ. У Порошенко истерика после встречи с Меркель. Он бросил последние резервы на срыв "Минска".

С одной стороны, это увеличение обстрелов на Донбассе. С другой – это квоты на украинский язык, которые должны спровоцировать Москву на адекватные действия в ответ. Понимая, что на встрече в "нормандском формате" придется брать на себя публичные обязательства, которые его электорат расценит как сдачу позиций, Порошенко дает им квоты на украинский язык. Мол, вот как мы отомстили Путину взамен", — отмечает Корнейчук.

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Кроме того, по его словам, введение языковых квот на телевидении стало следствием войны президента с олигархом Дмитрием Фирташем.

"Фирташ не стал договариваться с Порошенко, поэтому Банковая взяла курс на уничтожение "Интера". А по сути — на внедрение окончательной цензуры в стране", — подытожил Корнейчук.