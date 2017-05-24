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    Квоты на ТВ. У Порошенко истерика после встречи с Меркель – Корнейчук

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (124)

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    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, введение языковых квот на телевидении необходимо рассматривать в нескольких ключевых аспектах.
    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на телевидении в объеме 75% от общего объема. Соответствующий проект закона №5313 о внесении изменений в некоторые законы о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации поддержали во вторник 269 народных депутатов.

    Пульты от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковых квотах на ТВ

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент Петр Порошенко бросил последние резервы на срыв Минских соглашений. Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook 

    "Итак, Порошенко таки протащил введение 75%-х квот на украинский язык на ТВ. У Порошенко истерика после встречи с Меркель. Он бросил последние резервы на срыв "Минска". 

    С одной стороны, это увеличение обстрелов на Донбассе. С другой – это квоты на украинский язык, которые должны спровоцировать Москву на адекватные действия в ответ. Понимая, что на встрече в "нормандском формате" придется брать на себя публичные обязательства, которые его электорат расценит как сдачу позиций, Порошенко дает им квоты на украинский язык. Мол, вот как мы отомстили Путину взамен", — отмечает Корнейчук.

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    Кроме того, по его словам, введение языковых квот на телевидении стало следствием войны президента с олигархом Дмитрием Фирташем.

    "Фирташ не стал договариваться с Порошенко, поэтому Банковая взяла курс на уничтожение "Интера". А по сути — на внедрение окончательной цензуры в стране", — подытожил Корнейчук.

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