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    Украинцы будут смотреть телепродукт на русском языке еще год - Сюмар

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (118)

    (обновлено: )26616
    По словам главы парламентского комитета по вопросам информполитики Виктории Сюмар, "в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык".
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Владимир Струмковский/Facebook

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщила, что закон о квотах на украинский язык на телевидении вступит в силу через 4 месяца. Об этом она сообщила во вторник журналистам.

    По ее словам, еще год украинцы смогут снимать и показывать телепродукт на русском.

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    "Закон после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык", — пояснила Сюмар, подчеркнув, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

    По ее словам, фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на украинском языке, за исключением советских фильмов. 

    Сюмар заявила также, что на некоторых депутатов перед голосованием за закон о квотах на украинском телевидении пытались оказывать давление.

    Напомним, во вторник Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

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