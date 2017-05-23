Украинцы будут смотреть телепродукт на русском языке еще год - Сюмар

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщила, что закон о квотах на украинский язык на телевидении вступит в силу через 4 месяца. Об этом она сообщила во вторник журналистам.

По ее словам, еще год украинцы смогут снимать и показывать телепродукт на русском.

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"Закон после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но в течение года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык", — пояснила Сюмар, подчеркнув, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

По ее словам, фильмы на иностранном языке в Украине должны быть продублированы или озвучены на украинском языке, за исключением советских фильмов.

Сюмар заявила также, что на некоторых депутатов перед голосованием за закон о квотах на украинском телевидении пытались оказывать давление.

Напомним, во вторник Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.