Закон о квоте на украинский язык на ТВ ущемляет права граждан – "Интер"

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" заявил, что закон об увеличении доли украинского языка на ТВ ущемляет права граждан страны и не способствует развитию украинского телевидения. Об этом говорится в сообщении на странице канала в Facebook.

"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского… Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным", — отмечается в сообщении.

Как считает телеканал, этот закон также нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17.

"Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку. Помимо всего прочего, данный закон не способствует развитию украинского телевидения. Наоборот, он нанесет серьезный вред. Невозможно создать в нужном объеме качественный контент на украинском языке или в таких же объемах сделать качественный дубляж – следовательно, ухудшится качество телевизионного продукта на украинском языке", — отмечается в сообщении.

Верховная рада Украины во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.