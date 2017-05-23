наверх
23.05.201723:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Языковые квоты на ТВ могут стать инструментом политцензуры - Золотарев

    Тема:

    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (120)

    (обновлено: )42
    Политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что закон о языковых квотах на ТВ украинский по форме и антиукраинский по содержанию.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. По поводу закона о языковых квотах на ТВ в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul
    Следите за языком. Рада таки украинизировала телеэфир

    Читайте также: "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковах квотах на ТВ

    "Как правило, если обращаются к теме языка, это верный признак того, что выборы не за горами. Это такая украинская политическая традиция. Мое субъективное отношение — это закон украинский по форме и антиукраинский по содержанию. Поскольку такой местечковый этнический национализм берет верх над идеей формирования политической нации. И, по большому счету, такой закон в наших условиях может очень легко превратиться в инструмент политической цензуры", — заявил эксперт.

    Верховная рада Украины во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Андрей Золотарев
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова