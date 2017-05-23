Языковые квоты на ТВ могут стать инструментом политцензуры - Золотарев

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. По поводу закона о языковых квотах на ТВ в Украине высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Андрей Золотарев.

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"Как правило, если обращаются к теме языка, это верный признак того, что выборы не за горами. Это такая украинская политическая традиция. Мое субъективное отношение — это закон украинский по форме и антиукраинский по содержанию. Поскольку такой местечковый этнический национализм берет верх над идеей формирования политической нации. И, по большому счету, такой закон в наших условиях может очень легко превратиться в инструмент политической цензуры", — заявил эксперт.

Верховная рада Украины во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.