Квоты на ТВ. Не ломайте людей через колено - Рабинович

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина, Николай Лаврентьев. Недопустимо лишать украинских граждан возможности смотреть качественный телевизионный продукт, считает внефракционный депутат Вадим Рабинович.

"В свое время я голосовал за законопроект об языковых квотах в радио-эфире. Ничего плохого в том, что Украина будет разговаривать на украинском языке я не вижу. Но я против того, чтобы людей переламывали через колено. Увеличение украинского языка должно быть плавным. Сегодня миллионы людей в стране смотрят российские фильмы, сериалы. Если вы такие умные, то создайте такой качественный продукт, чтобы человеку хотелось его потреблять. Сделайте национальный конкурентоспособный продукт, чтобы украинец сам решил, что будет смотреть это, а не российское. Если же людям закрывают возможность смотреть фильмы, но вместо этого ставят им какую-то "балалайку", то ничего хорошего в этом нет", — отметил Рабинович.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.