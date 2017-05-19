Преподавание на русском языке ведется только в 9% школ Украины - СМИ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Большинство школ в Украине ведут обучение на украинском языке, при этом в 9,4% учреждений преподавание осуществляется на русском языке, сообщило в пятницу издание "Слово и дело".

"Сегодня в Украине работают более 16,8 тысячи средних общеобразовательных учебных заведений, в которых учатся более 3,8 миллиона школьников. В целом по Украине в подавляющем большинстве школ обучение ведется на украинском языке (89,7%), при этом 9,4% приходится на русскоязычные школы", — говорится в сообщении.

По информации издания, есть школы, где преподавание проводится на языках других нацменьшинств (татарском, румынском, молдавском), а также на английском.

В государственных школах процент использования украинского языка достигает 89,8%, а русского — 9,2%. В частных школах цифры иные: 55% к 41,1% соответственно, отмечается в сообщении.

По данным издания, больше всего школ, где преподавание ведется не на украинском языке, в процентном соотношении находятся на востоке и юге страны: на подконтрольной Киеву территории Донецкой (40,5%) и Луганской (34,9%), Одесской (30,6%), Харьковской (27,1%) и Запорожской областях (24,6%). "А вот абсолютным лидером по количеству украиноязычных школ является Ровенская область: там 100% таких школ. Показатель 99,9% имеют Волынская и Тернопольская области, 99,6% – Винницкая и Черниговская области, 99,5% – Киевская и Житомирская", — говорится в сообщении.

В Киеве процент русскоязычных школ составляет 2,7%, украиноязычных — 97,1%.

Напомним, в пятницу стало известно, что все школы Мариуполя со временем станут украиноязычными, соответствующий проект решения об украинизации школ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений.