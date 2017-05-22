Медведчук о квотах на украинский язык: "евроинтеграторы" раскалывают страну

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Закон о квотах на ведение телепередач на украинском языке направлен на раскол Украины, заявил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"Еще не утихли страсти после запрета "ВКонтакте" и "Одноклассников", а Парубий (спикер Верховной рады Андрей Парубий — ред.) уже заявил, что парламент рассмотрит "ключевой" законопроект "о языке, предусматривающий утверждение квоты использования украинского языка на украинском телевидении". Такое впечатление, что евроинтеграторы целенаправленно работают на раскол страны", — написал Медведчук в понедельник на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что инициирует установление квоты на ведение телепередач на украинском языке с целью его популяризации.

Рада ранее приняла документ в первом чтении, он еще должен пройти второе чтение.