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    Медведчук о квотах на украинский язык: "евроинтеграторы" раскалывают страну

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    Языковая зачистка. Табу на русский (106)

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    По словам лидера движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, "такое впечатление, что евроинтеграторы целенаправленно работают на раскол страны".
    Виктор Медведчук
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Закон о квотах на ведение телепередач на украинском языке направлен на раскол Украины, заявил лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

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    "Еще не утихли страсти после запрета "ВКонтакте" и "Одноклассников", а Парубий (спикер Верховной рады Андрей Парубий — ред.) уже заявил, что парламент рассмотрит "ключевой" законопроект "о языке, предусматривающий утверждение квоты использования украинского языка на украинском телевидении". Такое впечатление, что евроинтеграторы целенаправленно работают на раскол страны", — написал Медведчук в понедельник на своей странице в Facebook.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что инициирует установление квоты на ведение телепередач на украинском языке с целью его популяризации.

    Рада ранее приняла документ в первом чтении, он еще должен пройти второе чтение.

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