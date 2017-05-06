Нардеп Луценко об украинском языке и "русскоговорящем" Авакове

Глава МВД Украины Арсен Аваков как министр должен разговаривать на государственном языке, тем более это прописано в законодательстве, заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

Нардеп отметил, что прежде всего люди смотрят, насколько государство способно обеспечить свои принципы существования, а фактором существования государства является язык.

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"Украинский язык нужно защищать, надо обеспечить его статус как государственного. На сегодня нет достаточных механизмов для того, чтобы заставить Авакова разговаривать на украинском языке в официальных выступлениях", — отметил Луценко в эфире телеканала Zik, комментируя публичные дискуссии по языковому закону и квоты на телевидении для украинского языка.

Нардеп отметил, что в Украине есть государственный язык и языки меньшинств. "Давайте хотя бы это делать. Потому что у нас украинский язык в такой позиции, что он под угрозой в исторической перспективе", — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке.