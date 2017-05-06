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    Нардеп Луценко об украинском языке и "русскоговорящем" Авакове

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    Языковая зачистка. Табу на русский (103)

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    По мнению нардепа от "Батькивщины", "на сегодня нет достаточных механизмов для того, чтобы заставить Арсена Авакова разговаривать на украинском языке в официальных выступлениях".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Глава МВД Украины Арсен Аваков как министр должен разговаривать на государственном языке, тем более это прописано в законодательстве, заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

    Олег Скрипка
    Украинское фото
    Язык, Скрипка и реакция власти. Опрос политологов

    Нардеп отметил, что прежде всего люди смотрят, насколько государство способно обеспечить свои принципы существования, а фактором существования государства является язык.

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    "Украинский язык нужно защищать, надо обеспечить его статус как государственного. На сегодня нет достаточных механизмов для того, чтобы заставить Авакова разговаривать на украинском языке в официальных выступлениях", — отметил Луценко в эфире телеканала Zik, комментируя публичные дискуссии по языковому закону и квоты на телевидении для украинского языка.

    Нардеп отметил, что в Украине есть государственный язык и языки меньшинств. "Давайте хотя бы это делать. Потому что у нас украинский язык в такой позиции, что он под угрозой в исторической перспективе", — подчеркнул депутат.

    Ранее сообщалось, что мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке. 

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