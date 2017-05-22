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    Бортник: второй срок Порошенко становится реальностью

    (обновлено: )52108
    Если политическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, то Петр Порошенко - наиболее вероятный победитель выборов президента, и второй срок станет более чем реальностью, считает политолог Руслан Бортник.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Все последние резонансные решения президента Украины Петра Порошенко приняты исключительно в интересах политически активных групп, что обеспечивает ему гарантированную победу на очередных президентских выборах, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "О втором сроке П. Порошенко. Если политическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, то П. Порошенко наиболее вероятный победитель выборов Президента и второй срок станет более чем реальностью", — написал Руслан Бортник на своей странице в Facebook. 

    По его мнению, сильных независимых кандидатов нет на пост президента страны нет. 

    "Юле проигрывает пару процентов (как только в полной мере включится админресурс и медиаресурс этот разрыв будет преодолен), региональные кандидаты от запада (Садовой) или востока (Бойко/Рабинович) побеждать неспособны в силу дискредитированности и потери электората (эмиграция, потеря Крыма и Донбасса)", — пояснил политолог.

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    При этом Бортник отмечает, что ситуацию могут изменить "черные лебеди" (которые не прогнозируются) или правильные системные действия оппонентов (которых не наблюдается). 

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