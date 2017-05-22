Бортник: второй срок Порошенко становится реальностью

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Все последние резонансные решения президента Украины Петра Порошенко приняты исключительно в интересах политически активных групп, что обеспечивает ему гарантированную победу на очередных президентских выборах, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"О втором сроке П. Порошенко. Если политическая ситуация будет развиваться в нынешнем ключе, то П. Порошенко наиболее вероятный победитель выборов Президента и второй срок станет более чем реальностью", — написал Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

По его мнению, сильных независимых кандидатов нет на пост президента страны нет.

"Юле проигрывает пару процентов (как только в полной мере включится админресурс и медиаресурс этот разрыв будет преодолен), региональные кандидаты от запада (Садовой) или востока (Бойко/Рабинович) побеждать неспособны в силу дискредитированности и потери электората (эмиграция, потеря Крыма и Донбасса)", — пояснил политолог.

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При этом Бортник отмечает, что ситуацию могут изменить "черные лебеди" (которые не прогнозируются) или правильные системные действия оппонентов (которых не наблюдается).