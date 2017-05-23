Корнейчук: Трамп отказался от "арабской весны" и кровавых "майданов"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп нарушил традицию своих предшественников и первой страной для зарубежного визита выбрал Саудовскую Аравию, где провел два дня (20 и 21 мая). Из Эр-Рияда президент США полетел в Израиль, а оттуда отправится в Европу. Первое зарубежное турне президента США продлится восемь дней.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обращает внимание, насколько успешно проходит сейчас поездка президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

"Саудовская Аравия готова вкладывать в США миллиарды долларов. С Израилем удалось снять напряжение, которое напоследок подбросил Обама, когда США неожиданно проголосовали за резолюцию ООН с осуждением строительства израильских поселений в Палестине.



Далее будет поездка в Египет. Где также стоит ожидать "потепление" после "заморозки" отношений, устроенного Обамой из-за смены подконтрольного им президента Мурси.



Перед самим вояжем — успешная встреча с Эрдоганом в Вашингтоне, которой, по сути, Трамп признал, что Турция не подпадет под международную изоляцию из-за референдума о введении президентской республики", – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Таким образом, констатирует политолог, мы видим, что политика Трампа действительно направлена на "разрядку" международных отношений.

"Отказ от технологии "арабской весны" и кровавых "майданов". Трамп дает американскому народу то, что он хочет: надо больше сосредоточиться на своей стране, а не на роли "мирового жандарма". А значит стоит ожидать, что "большую сделку" по Сирии-Украине доведут до логического конца…", — прогнозирует Корнейчук.