Отставка Кутового. Порошенко просто взялся за аграриев – Корнейчук

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Кабмине Владимира Гройсмана появится вакантное место: министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой 23 мая заявил, что подал в отставку.

Кутовой сообщил, что решение министра об отставке – абсолютно естественный процесс для любой европейской страны и традиционная мировая практика. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит ВР проголосовать за его отставку.

Позднее СМИ сообщили, что Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром. Кроме этого, сообщается, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который "навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook прокомментировал "так называемую "добровольную отставку" Кутового.

"1) Понятно, что данная отставка принудительная и указание якобы добровольно покинуть должность (без уголовного дела) пришло с Банковой.

2) Кутовой был "фунтом" по квоте аграрного лобби, которое активно заигрывало с президентом и за это получило МинАПК.

3) Почему отставка сейчас? Порошенко, разобравших с олигархами, взялся за аграриев.

С одной стороны, аграрии, разжиревшие в последние урожайные года, начали делать крен в сторону Тимошенко. А значит – могут дать ей денег. И с Банковой получили теперь четкий сигнал: у вас не только заберут министра, а еще и вашим бизнесом займутся.

С другой, Порошенко необходимо взять под полный контроль МинАПК, поскольку данное ведомство будет проводить реформу по продаже земли. Проще говоря, дерибанить землю. И на кону – миллиарды, которые не хочет пропустить Порошенко…", – написал Корнейчук.

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Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман высказался об отставке главы МинАПК, отметив, что "новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена".