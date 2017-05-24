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    Аналитика и комментарии

    Отставка Кутового. Порошенко просто взялся за аграриев – Корнейчук

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    Порошенко необходимо взять под полный контроль МинАПК, поскольку данное ведомство будет проводить реформу по продаже земли – "дерибанить землю", и на кону – миллиарды, уверен политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Кабмине Владимира Гройсмана появится вакантное место: министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой 23 мая заявил, что подал в отставку. 

    Кутовой сообщил, что решение министра об отставке – абсолютно естественный процесс для любой европейской страны и традиционная мировая практика. Также он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит ВР проголосовать за его отставку.

    Позднее СМИ сообщили, что Кутовой подал в отставку из-за несогласия с земельной реформой, предлагаемой правительством, а также из-за напряженных отношений с премьер-министром. Кроме этого, сообщается, что у Кутового все время были напряженные отношения с премьер-министром Владимиром Гройсманом, который "навязал ему первого заместителя Максима Мартынюка". 

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook прокомментировал "так называемую "добровольную отставку" Кутового. 

    "1) Понятно, что данная отставка принудительная и указание якобы добровольно покинуть должность (без уголовного дела) пришло с Банковой. 

    2) Кутовой был "фунтом" по квоте аграрного лобби, которое активно заигрывало с президентом и за это получило МинАПК.

    3) Почему отставка сейчас? Порошенко, разобравших с олигархами, взялся за аграриев.

    С одной стороны, аграрии, разжиревшие в последние урожайные года, начали делать крен в сторону Тимошенко. А значит – могут дать ей денег. И с Банковой получили теперь четкий сигнал: у вас не только заберут министра, а еще и вашим бизнесом займутся.

    С другой, Порошенко необходимо взять под полный контроль МинАПК, поскольку данное ведомство будет проводить реформу по продаже земли. Проще говоря, дерибанить землю. И на кону – миллиарды, которые не хочет пропустить Порошенко…", – написал Корнейчук.

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    Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман высказался об отставке главы МинАПК, отметив, что "новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, но стратегическая линия по развитию отечественного аграрного сектора будет однозначно продолжена".

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