Бортник: в Украине 300 семей владеют около 80% товарной земли

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Земельная реформа нужна Украине, но её подготовка ведется в закрытом режиме, нет диалога с обществом, и это вызывает серьёзные опасения. Ведь возможный провал земельной реформы подорвет саму основу существования украинской государственности. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя для РИА Новости Украина ситуацию с заявлением об отставке аграрного министра Тараса Кутового.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник, 23 мая, заявил, что подал в отставку. Он сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. Кутовой просит парламент проголосовать за его отставку.

Ушёл "по-европейски"

Ранее Бортник сообщил, что, насколько ему известно, отставка "планировалась давно и связана с системным расхождением взглядов Кутового и правительства на земельную реформу".

Заявление об отставке подано "при том, что дела в аграрном секторе, несмотря на сложности и проблемы, идут очень хорошо – особенно на фоне остальных отраслей экономики", — отметил политолог в своем блоге.

"Кутовой не согласен с тем, как "пишут" земельную реформу. По его мнению, в центр земельной реформы необходимо поставить интересы фермеров. И эта отставка, попытка таким образом не только привлечь внимание к проблеме, а ещё раз заставить оппонентов задуматься об ответственности.

"Земельная реформа" – это тектонический сдвиг, как в экономике страны, так и в жизни и судьбе большей части населения, в значительной мере определит судьбу нашей государственности. И здесь очень важно не допустить ошибок", — подчеркнул Бортник.

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По его словам, в этом контексте решение министра аграрной политики достойно уважения.

"Ведь так работают демократические институты в Европе. Политик не согласен – он идет в отставку и привлекает внимание к проблеме, а не разрушает госуправление изнутри, саботируя позицию большинства. Хотя, конечно, ждем детальных объяснений от самого политика. И важно, чтобы власть наконец-то начала открытый диалог по поводу земельной реформы с обществом, к нему подключились профильные эксперты и ассоциации, производители аграрной продукции", — заявил эксперт.

Бортник также отметил, что "отставка Кутового также ставит интересный вопрос о дальнейшем сотрудничестве УДАРа и БПП".

"В любом случае, уверен, что это не последний министр, подающий в отставку в этом году. Посмотрим, как на это прореагирует правительство. Хотелось бы чтобы ответственность была ключевым мотивом и для всех остальных", — считает эксперт.

Земля по цене мобилки

Комментируя ситуацию, Бортник отметил, что земельную реформу надо проводить крайне осторожно.

"Если допустить чистый ранок продажи земли, наши селяне моментально потеряют эту землю по цене iPhona, гектар сегодня стоит 500-1000 долларов… Селяне продадут землю по не рыночной цене, потому что в Европе — а там нет такого качества земли — гектар стоит от 20 до 50 тысяч евро. На Украине сегодня нет условий, чтобы селяне могли бы свою землю продать по рыночной цене", — отметил политолог.

Он напомнил о позиции крупного бизнесмена и президента Украины Петра Порошенко, который "отказывается продавать свои банки, предприятия и все остальное, хотя обещал — потому что нет рыночной цены".

"То есть, если лично ему продавать, то рыночной цены нет. А если землю продавать крестьянскую, то есть", — удивился эксперт. И добавил: "Сегодня страна полуразрушена, экономически непривлекательная, поэтому "чистая" продажа (земли — Ред.) — это, безусловно, зло".

"Это поведет Украину по аргентинскому сценарию, при котором землю быстро скупят несколько больших игроков, связанных с транснацинальными компаниями. Эту землю быстро уничтожат, потому что будут сеять на ней все что угодно — ГМО, технические культуры… В конечном итоге все это приведет к уничтожению, обеднению сельского класса, к огромным социальным проблемам в стране. Аргентина это пережила, ситуация там была схожей", — рассказал Бортник.

По его словам, главная проблема сейчас заключается в том, что "у правительства нет четкой концепции земельной реформы, которая может иметь два-три разных варианта".

Ошибка будет дорого стоить

Продажа аренды тоже не решает проблему, так как "это ограничение права собственности для многих селян", отметил Бортник.

"Должен быть, мне кажется, средний путь, механизм, при котором земля продается только украинцам, продается в одни руки не более какого-то определенного объема, и продается на открытых государственных аукционах. А то, знаете, наши олигархи-феодалы… У нас сегодня около 300 семей владеют около 80% товарной земли — владеют путём договоров аренды. Так чтобы они не скупили по цене iPhona у бабушек эту землю, для этого нужна система открытых аукционов, когда каждый участок может приобрести любой гражданин Украины. И таким образом может сформироваться какая-то действительно более менее эффективная цена", — сказал Бортник.

Он также отметил, что начать надо с государственной земли: "сегодня только у Национальной Академии аграрных наук один миллион гектаров земли, она просто разворовывается, несколько уголовных дел возбуждены…".

"Мне кажется, государство должно сначала "обкатать" модель земельной реформы на государственной земле, посмотреть, как это получается, работает или не работает…", — сказал политолог.

Бортник уточнил, что он, конечно, понимает позицию политиков, позицию президента Порошенко, которые "стараются хоть какие-то крохи денег привлечь в Украину, поскольку все остальные реформы проваливаются".

"Но если мы провалим земельную реформу, пойдём по аргентинскому сценарию, то это просто подорвет принцип существования украинской государственности и украинской нации", — сказал в заключение эксперт.

Напомним, одним из требований Международного валютного фонда к Украине является либерализация ранка земли. Если правительство выполнит условия МВФ, то мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения потеряет силу в конце текущего года. Соответствующий закон Верховная Рада должна принять к концу мая.